Domenica di nuoto con la nona edizione della Coppa Categoria Città di Follonica

FOLLONICA – Domenica di nuoto nella città del Golfo in occasione della nona edizione della Coppa Categoria Città di Follonica, evento di carattere nazionale organizzato a livello regionale. La manifestazione rappresenta non solo un’importante occasione per tutti gli atleti della SSD Amatori Nuoto Follonica per poter tornare a competere a livello agonistico e ritrovare, per quanto possibile, un senso di realtà pre-covid.

La gara, che ormai da quasi 10 anni rappresenta un incontro consueto per gli amanti del nuoto, vuole anche ricordare ai cittadini del Golfo come realtà come quelle delle piscine e delle palestre siano ferme da mesi, andando a ledere il tessuto sociale ed il benessere psicofisico di tutti gli utenti che usufruiscono dei suoi servizi. Ovviamente per tutta la durata della manifestazione si terrà conto delle norme anti-covid dettate dalla Federazione Italiana Nuoto.