Coronavirus: casi positivi, chiuse le scuole medie, elementari, materne e asilo nido di Manciano

MANCIANO – Rimarranno chiuse in via precauzionale da domani venerdì 26 febbraio a sabato 6 marzo le scuole medie, elementari, materne e asilo nido di Manciano. Alcuni cittadini risultati positivi sono stati a contatto con soggetti in età scolare, per questo il sindaco di Manciano Mirco Morini ha ritenuto opportuno chiudere le scuole.

Saranno effettuati i tamponi antigienici agli studenti e a personale docente e non docente in queste date: Lunedì 1 Marzo dalle ore 8:00-13:00 tamponi alunni, docenti e Ata delle elementari. Dalle ore 14:00-19:00 alunni, docenti e Ata delle medie. La scuola dove verranno effettuati i tamponi è l’elementare di Manciano.

Martedì 2 marzo, sempre presso il plesso delle elementari, tamponi ad alunni, docenti e Ata delle scuole materne e nido, così suddivisi: materne comunali dalle ore 8:00-10:00 e asilo nido comunale dalle 10:00-11:00. Materne delle suore dalle ore 11:00-13:00.

I tamponi antigienici saranno effettuati dal personale della Misericordia di Manciano. Il Comune informa che lo screening è in accordo con la Asl Toscana Sud Est (Dipartimento della Prevenzione guidato dal dottor Maurizio Spagnesi). Le info sulla didattica a distanza saranno comunicate direttamente dalle scuole. Il sindaco coglie l’occasione per ringraziare i volontari della Misericordia e il personale della Protezione civile per il supporto a ogni screening che vengono effettuati.