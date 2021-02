L’Atletica Grosseto esulta, Monaci campione regionale nel pentathlon

GROSSETO – Ancora un successo a livello regionale per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nei campionati di prove multiple indoor, a Firenze, conquista il successo Romeo Monaci che festeggia il titolo toscano nel pentathlon Under 18. Al termine delle cinque prove in programma il biancorosso, classe 2005 e quindi al debutto nella categoria allievi, riesce a superare tutti gli avversari in una competizione con tredici partecipanti, provenienti dall’intera regione. Nell’ultima gara, quella dei 1000 metri, il 15enne allenato da Alessandro Moroni compie il decisivo sorpasso con il record personale in 3’12″4 dopo essersi migliorato anche nel salto in alto superando la misura di 1.65. In apertura si era subito aggiudicato i 60 ostacoli in 8″84 prima di saltare 5.84 nel lungo e di prendersi il successo parziale anche nel peso con un lancio a 12.44.

Al campo scuola Bruno Zauli di Grosseto è invece andata in scena una manifestazione di marcia su pista. Per l’Atletica Grosseto Banca Tema, nei 5000 metri Under 16, terzo posto di Matteo Pifferi (27’14″3) e quarto di Filippo Gorelli (27’35″9), entrambi alla prima esperienza sulla distanza. Stessi piazzamenti nella gara assoluta per lo junior Thomas Borzi (24’18″0) e per l’allievo Tommaso Iori (24’37″0) (foto in basso). Tra le donne ottava Alessia Frezza (29’19″5) e tredicesima Arianna Cipriani in 31’27″3 che debuttava nella categoria under 18.