La scuola calcio dell’Invictasauro confermata Élite, Bruni: «Fatica ma anche soddisfazione»

GROSSETO – Soddisfazione in casa della Asd Invictasauro, per la conferma della qualifica di Scuola Calcio Élite, l’unica in provincia di Grosseto. Il responsabile tecnico di detta Scuola Calcio, Maurizio Bruni dichiara che la fatica per mantenere tale qualifica è tanta, ma viene mitigata dalla soddisfazione e dal prestigioso che la Scuola Élite da alla Asd Invictasauro del presidente Paolo Brogelli.