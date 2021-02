Il podcast del 24 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 febbraio 2021" su Spreaker.

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 857 su 21.198 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 8.006 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,04% che corrisponde all'8,6% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi positivi erano 23. All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 28 persone ricoverate in Degenza Covid (quattro in meno del giorno precedente) e sei in terapia intensiva (una in più del giorno precedente).

Sul fronte dei vaccini, prosegue la campagna che coinvolge sia i sanitari che il personale della scuola, le forze dell'ordine, il personale degli uffici giudiziari e gli avvocati e gli ultraottantenni: in provincia di Grosseto in totale sono 9669 le prime dosi somministrate, mentre i richiami per il momento sono 3469. In totale in Toscana le dosi utilizzate sono 265.884.

E ieri è arrivato il via libera per utilizzare il vaccino Astrazeneca fino a 65 anni di età e questo consentirà di estendere la platea dei vaccinati in tempi più brevi.

La cronaca. Sconfinano dal Lazio in Maremma per cercare il vento giusto. Multati due surfisti. A pizzicare i due avventurieri del mare sono stati gli uomini della Guardia di Finanza. Per i surfisti è scatta la sanzione di 400 euro prevista dal Dpcm che vieta lo spostamento tra regioni in questo momento di pandemia.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà del carnevale di Follonica e dello stop imposto alla manifestazione dalle restruizioni anti covid.