Il carnevale nelle vetrine dei negozi: torna il concorso a Follonica

FOLLONICA – Il concorso vetrine, negozi, bar vestiti a carnevale 2021, una delle manifestazione principali del periodo pandemia Covid, è organizzato da: Comitato Carnevale e Rioni cittadini, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale La Dolce Vita, Scuola di Cartapesta, Mucart – Museo Carnevale ed Arti Tradizionali, Città di Follonica e Fondazione Noi del Golfo con la collaborazione di Fabio Apollinari.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, terminerà domenica 7 marzo.

L’apposita giuria nominata dalla Pro Loco visiterà, nei prossimi giorni, gli allestimenti e decreterà i tre migliori. I premi, Orologio con l’effige di Gigi del Golfo offerto dalla fondazione Noi del Golfo e due targhe offerte, nell’ordine, dalla Pro Loco e Dolce vita, saranno consegnate nella sala del consiglio comunale La data della premiazione sarà comunicata successivamente, compatibilmente alla situazione pandemica L’iscrizione al concorso, gratuita. è possibile fino a sabato 27 febbraio, tramite telefonata ai numeri: 338 560 4588 e 0566 52012 . Le adesioni, a testimonianza della rinnovata sinergia Carnevale pubblici esercenti, sono aumentate e sono una cinquantina, grazie anche alla fattiva azione dei presidenti dei Rioni. Questo l’elenco dei partecipanti, ad oggi , suddivisi per territori rionali:

Rione 167 Campi al Mare

Apple Foto Video, Centro Commerciale 167 ovest

Rione Capannino

Chiti Fabrizio Toyota, via dell’agricoltura 595

Centro Diurno La Ginestra Coop Arcobaleno, via dell’ Agricoltura 593

Rione Cassarello

Pasticceria Spinetti, via del Cassarello 24

Prestige, via del Cassarello 50

Elle Esse Casa, via del Cassarello 32

L’Ago nel Pagliaio Lana e Filati di Mariaelena Camici, via del Cassarello 58 (angolo via Berlino)

Rione Centro

Libreria Chiti, via Roma Migliorini Ilaria e Matteo – Negozio Casalinghi, via Colombo 11 b

Massai Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867, via Roma 35

Rifrullo, via Roma

Ottica Bracci, via Roma, 41

Laboratorio Orafo Laura Giusti, via Marconi 10 b

Parrucchiera Serena, via Marconi

Ottica Biagi via Roma 57 / 59 di Biagi Lorenzo

Panificio Mura, via Norma Parenti Pratelli

Cosmesi 88 –Articoli per parrucchieri ed estetisti, via Bertani angolo via Pratelli

Carta Mania Vannuzzi Emiliano, via Colombo 4

Libreria Mondadori, – Tuttolibri di Giuliani e Marchi, via Colombo 4

Flo – merceria tessuti hobbistica, via Colombo 4 a

Tony e Giusy – modelli diversi, via Colombo 14

Surf Relax, via Amorotti 2 Parrucchiera Barbara, via Amorotti 9

Blues abbigliamento, piazza Sivieri 13

Baraka Follonica, via Roma

Trattoria dal Maso, ex Cartiera

Studio Fisiochinesiterapico Serafini, via E. Bicocchi 1 / E

Rione Chiesa

F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive, via Bicocchi 26 / 36

Panificio Montomoli, via Bicocchi, 62

Foto Agostini, via Bicocchi

Rione Pratoranieri

Bar Ramazzotti, viale Italia 220

Bar Life, viale Italia 200

Tabaccheria N°15 d i Tiziana Talocchini, viale Italia 204

Ristorante – Pizzeria Ramazzotti, viale Italia 220

Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare di Creatini e Salvadori, viale Italia 222

Immobiliare Maestrale di Lucio Sabatini, via Isola dello Sparviero 14

Golfo del Sole Hotel e Holiday Resort, viale Italia 301

Villaggio Mare Si – Cristina Frosali, S. P. Aurelia Vecchia Km 45,600

Rione Senzuno

Cartoleria da Mara, via Salceta 10

Edicola Senzuno, via della Repubblica 44

Caffè Banda. via della Repubblica 42

Casa del Materasso, via della Repubblica, via Livorno 3

Pasticceria Peggi, via della Repubblica 1

La Nuova Forneria, via della Repubblica 4

Osteria La Bottega, via Repubblica

Elisir Estetica e Benessere, via della Repubblica 55

Conad City – Senzuno, via Spagna 14

Rione Zona Nuova

Ricceri Marcello di Iacopo, autofficina, noleggio, accessori, via Bicocchi 149

Officina Estetica di Lucia Coralli, via La Marmora 36 – 38

Free Time di Miria Maestrini, viale Matteotti 6