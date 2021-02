Nelle sedi Cna si può attivare lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale

GROSSETO – Lo Spid è il sistema pubblico di identità digitale, che permette a cittadini e imprese di accedere a una serie di servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, da qualsiasi dispositivo e che, da qualche giorno, può essere attivato anche nelle sedi Cna del territorio.

“Abbiamo deciso di fornire questo nuovo servizio, già attivo su Groserto grazie alla convenzione con Infocert anche in alcune sedi periferiche, per i cittadini e le nostre imprese associate – dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – Lo Spid è un sistema semplice, veloce e soprattutto sicuro per sbrigare pratiche varie come prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, pratiche di impresa che permette, con un unico set di credenziali, di dialogare con Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e altri soggetti, per accedere a informazioni, richiedere documenti e completare pratiche online. Utilizzare l’identità digitale permette di velocizzare alcune pratiche e va nell’ottica della semplificazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione che, come diciamo da tempo, per noi è necessaria”.

E’ possibile attivare lo Spid anche nelle sedi CNA di Grosseto, Castel del Piano, Manciano, Orbetello, Follonica, Castiglione della Pescaia e Massa Marittima. Per usufruire del servizio è necessario prendere un appuntamento chiamando questi numeri:

CNA sede territoriale di Grosseto tel. 0564 4711

Castel del Piano tel. 0564 955683

Castiglione della Pescaia tel. 0564 933581

Follonica tel. 0564 48011

Manciano tel. 0564 629634

Massa Marittima tel.0564 904023

Orbetello tel. 0564 863375