Il podcast del 23 febbraio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 23 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Tornano a scendere, seppur lievemente, i nuovi casi positivi nella nostra Regione. I nuovi casi registrati in Toscana sono infatti 824 su 19.725 test di cui 11.389 tamponi molecolari e 8.336 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,18% che corrisponde al 9,1% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi positivi erano 16. All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 32 persone ricoverate nel reparto Covid (due in più del giorno precedente) e cinque in terapia intensiva (una in più del giorno precedente).

Sul fronte dei vaccini, prosegue la campagna che coinvolge sia i sanitari che il personale della scuola, le forza dell'ordine e gi ultraottantenni: in provincia di Grosseto in totale sono 9418 le prime dosi somministrate, mentre i richiami per il momento sono 3469. In totale i Toscana le dosi utilizzate sono 257.810.

E ieri è arrivato anche il nuovo Dpcm legato alle misure di contenimento del contagio. È il primo decreto del Governo Draghi sull'emergenza coronavirus. Tra le novità introdotte quella il blocco degi Spostamenti tra regioni esteso fino al 27 marzo. E lo stop delle visite ad amici e parenti in zona rossa.

