GROSSETO – Non cambiano le condizioni meteo in provincia di Grosseto con una giornata, quella di martedì 23 febbraio, in linea con quella precedente.

Nel capoluogo si attendono temperature ancora comprese tra i 7 e i 17 gradi: cielo sereno o poco nuvoloso in po’ in tutta la provincia di Grosseto.

Vento debole e bel tempo, condizioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni, quando il solo dovrebbe splendere in Maremma. Non sono previste precipitazioni.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui