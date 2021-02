Il Comune cerca personale: requisiti e come fare domanda

ROCCATRADA – Per far fronte alle richieste in arrivo per gestire i procedimenti legati all’erogazione del Superbonus statale per gli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni private, il Comune di Roccastrada ha previsto l’assunzione di un istruttore tecnico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali). C’è tempo fino all’8 marzo 2021 (ore 12.30) per la presentazione delle domande.

Per partecipare alla selezione sono richiesti, tra gli altri, il diploma di geometra o perito edile o diplomi o altri titoli superiori indicati all’articolo 1 del bando tra i requisiti di ammissione. Ai fini della selezione saranno valutati anche titoli di servizio, indicando i periodi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni nel profilo oggetto della selezione. Altri titoli, oltre a quello di studio, autocertificabile, potranno essere dettagliati in un curriculum formativo professionale.

Sarà necessario anche il pagamento di una tassa di concorso di 7 euro da versare secondo le modalità indicate nell’avviso.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta nel bando, può essere consegnata a mano, negli orari di apertura al pubblico al protocollo dell’Unione di Comuni in piazza Dante Alighieri a Massa Marittima, oppure tramite pec intestata al partecipante all’indirizzo pec dell’Unione (unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it) o via raccomandata A/R al Servizio Gestione Associata Risorse Umane (GARU) dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, P.zza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima.

Il primo classificato, vincitore della selezione, sarà assegnato nella posizione di istruttore tecnico ricercata nell’avviso di selezione presso il Comune di Roccastrada. Gli idonei non vincitori faranno invece parte di una graduatoria di merito, valida fino al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori info sulla procedura e scaricare il materiale per partecipare al concorso è possibile contattare il Servizio Gestione Associata Risorse Umane (GARU) dell’Unione (tel. 0566/906111) e visitare il seguente la pagina dedicata a questa selezione nella sezione “Concorsi” del sito www.unionecomunicollinemetallifere.it.