Disperso sull’Amiata, chiama e racconta: «Mi sono perso». Ricerche in corso

SANTA FIORA – Aggiornamento ore 17.46: È stato avvistato in una zona boschiva vicino Santa Fiora, il personale dei Vigili del fuoco si è calato con il verricello e lo ha recuperato. È finita bene la disavventura di un uomo che si era perso sull’Amiata.

L’uomo, un settantenne del luogo, aveva chiamato per dire di essersi smarrito. Subito i carabinieri avevano allertato i Vigili del fuoco e erano partite le ricerche con la prima squadra del distaccamento di Arcidosso. L’uomo aveva un cellulare di vecchia generazione, senza gps, e la triangolazione è stata più difficoltosa. Sinché, da Arezzo, non si è alzato in volo l’elicottero dei Vigili del fuoco che ha avvistato prima l’auto e poi l’uomo portandolo in salvo.

Sul posto anche 118 e Carabinieri.

News ore 16.56: Sono in corso in queste ore le ricerche di un uomo che si è perso nella zona di Santa Fiora. L’uomo avrebbe chiamato le forze dell’ordine per dire di essersi perso.

Subito sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco. Al momento sarebbe in corso la triangolazione attraverso il cellulare come avviene sempre in questi casi.