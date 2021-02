Amministrative2021, Ginesi: «Lo sviluppo di questo territorio non passa dalla geotermia»

SCANSANO – “E’ indispensabile opporsi”, così la candidata sindaca del centrosinistra a Scansano Maria Bice Ginesi interviene in merito ai due permessi di ricerca geotermica concessi dalla Regione Toscana sul territorio comunale.

“Pur prendendo atto della dichiarazione dell’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni – prosegue -, secondo la quale non sarà mai autorizzata la costruzione di due centrali geotermiche in quanto il Comune di Scansano è stato definito territorio non idoneo alla loro realizzazione, mi sembra indispensabile opporsi visto che l’ingente investimento per le ricerche si giustificherebbe solo con il ritorno economico dello sfruttamento dell’energia geotermica.

Sono pertanto a fianco di tutti coloro, in primis al Comitato Scansano SOS Geotermia, alle istituzioni, alle aziende e ai singoli cittadini che si impegneranno con ogni mezzo di persuasione e legale per bloccare i progetti di ricerca.

Ribadisco che la ricchezza del nostro territorio è nei prodotti di qualità e nell’ambiente incontaminato: la nostra crescita e il nostro sviluppo devono incentrarsi su questo. Non abbiamo bisogno di scempi che non portano né lavoro né crescita sostenibile.

Mi auguro pertanto che l’Amministrazione comunale e le realtà economiche presenti nel nostro Comune facciano tutti i passi necessari affinché i provvedimenti presi non diventino esecutivi. Io li sosterrò prima, durante e dopo la campagna elettorale, garantendo, se sarò eletta, l’incondizionato appoggio della Amministrazione comunale. Lo sviluppo di questo territorio non passa dalla geotermia”, conclude.