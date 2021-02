FOLLONICA – Grande spettacolo alla 31esima edizione della Coppa Carnevale, l’ormai noto evento dedicato alla pesca in apnea. Dopo aver rimandato per due volte la gara a causa delle avverse condizioni del tempo, 35 atleti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati sulla spiaggia della LNI di Follonica dopo aver effettuato tutte le operazioni di rito più il controllo temperatura e autocertificazione antiCovid.

Puntuale, alle ore 9, il giudice di gara Mauro Pugliese ha dato il via alla competizione e si è diretto sul campo di gara sul gommone del veterano Fabio Della Spora. Al rientro, il pescato è stato raccolto in una sola cesta a dimostrazione del fatto che quest’anno, a causa delle acque torbide, è stata impresa veramente da esperti.

di 15 Galleria fotografica Coppa Pesca Apnea 2021









Su tutti la spunta Enzo De Angelis dell’Arco Muto Sub Anzio seguito da Matteo Orazio e da Michele Rapezzi. Al quarto posto Enrico Volpicelli seguito da Diego Granchi. La premiazione è stata effettuata da Bruno Tamburini presidente della LNI, da Mario Buoncristiani presidente del Comitato Carnevale, Giacomo Manni presidente rione Prato Ranieri e Silvia Giani presidente Rione Centro.

Tutti gli atleti sono stati rifocillati con un ricco pasto offerto dalla SRL Trattoria La Novella grazie a Sauro Temperini, socio e amico del Circolo Sub LNI Follonica Nel saluto finale non sono mancati gli elogi a tutti gli atleti che ancora una volta si sono dati appuntamento nelle acque del Golfo, per onorare una classica del mondo subacqueo in apnea e si è colta l’occasione per rivolgere l’invito al 49° Trofeo Golfo del sole che si effettuerà a maggio.