Pronti per la Coppa America: anche un maremmano nel team di Luna Rossa

GAVORRANO – Orgogliosi di avere un pezzettino di Gavorrano a Auckland nel sostenere Luna Rossa nella competizione della America’s Cup.

Keith Sexton, residente a Gavorrano dal 2007, dove attualmente vive con la moglie ed i figli, fa parte dello shore team di Luna Rossa, ed ha partecipato con Luna Rossa tutte le competizioni della Coppa America.

Ora non ci resta che aspettare la Adidas con Team New Zealand dal 6 marzo.

Inglese di Southampton, vive in Toscana e, dal 1997, ha partecipato a tutte le sfide di Coppa America del team Luna Rossa. Ha iniziato la sua carriera presso il cantiere Green Marine di Lymington, specializzandosi nella costruzione high-tech di yacht da regata, e in particolare di maxi yacht. Durante questo periodo ha preso attivamente parte alla realizzazione di alcuni tra i più prestigiosi e veloci yacht da regata e di lusso, tra cui figurano lo Stealth di Giovanni Agnelli e due barche per la Round the World Race. Nel 2010 ha fatto parte del team Alinghi occupandosi della costruzione del catamarano Alinghi 5.

Le foto sono state prese dalla pagina Facebook di Luna Rossa.