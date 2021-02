Prima tappa del circuito Uisp di beach tennis, ecco le coppie vincitrici

GROSSETO – Una domenica sotto rete a Uisp Beach Park. La tensostruttura di viale Europa, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari, ha ospitato la prima tappa del circuito di beach tennis Fitpra. L’evento è stato organizzato dall’associazione Beach Tennis Maremma.

Ottima la risposta degli atleti, 54 quelli che si sono confrontati sulla sabbia bianca caraibica dell’impianto: 14 coppie nel tabellone di doppio maschile, 13 nel doppio misto. Tiziana Della Monica, frequentatrice abituale di Uisp Beach Park e allieva della scuola Beach Tennis Group, si è imposta nel doppio misto in coppia con Nicola Civilini; in finale successo per 9-3 su Cappuccini e Stolzi. Nel doppio maschile, invece, Cappuccini e Bugiani hanno superato per 9-5 Barbanera e Torrini.

L’attività a Uisp Beach Park prosegue: per informazioni su corsi, allenamenti e tornei è possibile contattare il numero 3755670616.