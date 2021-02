Coronavirus: 16 nuovi casi in Maremma. Due ricoveri e una terapia intensiva in più

GROSSETO – 16 nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto (ieri 30). Dei 16 nuovi positivi, sette sono nel Comune di Grosseto, e tre rispettivamente in quello di Follonica e di Civitella Paganico.

188 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 369). Le persone positive in carico alla Asl sono 416 (ieri 423). Si registrano 23 guarigioni (ieri 4).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 32 persone ricoverate in Degenza Covid (due in più di ieri) e cinque in terapia intensiva (una in più di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 166 Provincia di Arezzo 86 Provincia di Siena 64 Provincia di Grosseto 16 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 14 20 15 28 7 2 Grosseto 4 2 4 3 2 1 Siena 17 15 9 17 4 2 Totale ASL TSE 35 37 28 48 13 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 15 feb Martedì 16 feb Mercoledì 17 feb Giovedì 18 feb Venerdì 19 feb Sabato 20 feb Domenica 21 feb Lunedì 22 feb Arezzo 29 41 80 81 54 97 119 86 Siena 43 62 88 138 73 102 73 64 Grosseto 13 14 22 2 2 27 25 30 16 Totale Asl Tse 91 117 190 241 154 230 225 166

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Civitella Paganico 3 Follonica 3 Grosseto 7 Scansano 2 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 67 TI San Donato Arezzo 9 Degenza Covid Misericordia Grosseto 32 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 530 Provincia di Siena 800 Provincia di Grosseto 188

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1198 Provincia di Siena 1179 Provincia di Grosseto 416

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 917 Provincia di Siena 1058 Provincia di Grosseto 344

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3433 Provincia di Siena 4240 Provincia di Grosseto 1064

Guariti Provincia di Arezzo 37 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 23