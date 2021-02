Come rilanciare il turismo: nuovo incontro online per gli operatori del settore

FOLLONICA – Per la prima edizione del Patentino dell’ospitalità, percorso avviato dalla Amministrazione Comunale con gli operatori del settore turistico, martedì 23 febbraio ore 17-18.30 ci sarà il secondo incontro dal titolo “Un piano strategico per la ripartenza – azioni e modelli per il rilancio del turismo” curato da Toscana Promozione Turistica.

L’iniziativa prevede otto incontri pomeridiani con cadenza settimanale, ai quali seguirà un Open Forum tra Amministrazione, Operatori del Settore Turistico e Cittadinanza.

Il corso è organizzato dal Centro Studi Turistici Regionale su vari temi che interessano gli operatori del settore e approfondiscono i contenuti del piano operativo 2021, che ognuno dei 28 Ambiti Turistici della Regione ha presentato a Toscana Promozione Turistica e che hanno determinato la redazione del piano operativo regionale.

Gli incontri si svolgono in modalità on line su piattaforma zoom, e la partecipazione è gratuita.

Per partecipare al secondo incontro https://zoom.us/j/92190075692?pwd=eEtGKzJOazd1dTFXUEJLTUVvNGViZz09

ID riunione: 921 9007 5692

Passcode: 314693

Per informazioni 0566/59374