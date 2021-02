Al Cortona il derby toscano, sconfitto il Circolo Bocciofilo Orbetello

ORBETELLO – Sono gli ospiti della Briganti Mangimi Cortona ad aggiudicarsi per 5-3 il derby toscano della seconda giornata del campionato nazionale di serie A2 di bocce contro il Circolo Bocciofilo Orbetello, al termine di una gara combattuta ed emozionante, in un clima sereno dovuto alla conoscenza di lunga data tra tutti i giocatori.

Sulla corsia dell’individuale il locale Claudio Tonnicchi e l’ospite Michele Mazzoni si sono suddivisi la posta, mentre su quella della terna i cortonesi Sergio Manfroni, Riccardo Mazzoni e Giacomo Cecchi hanno conquistato il doppio set su Andrea Favia-Simone Mazzolai (sostituito da Carlo Ciani) e Mauro Gennari, portando la loro squadra in vantaggio all’intervallo. Nelle coppie Cortona ha riproposto gli schieramenti della prima giornata, mentre l’allenatore Fernando Fommei ha mescolato le carte dei lagunari. Manfroni e Riccardo Mazzoni hanno perso di misura il primo set contro Franco Besusso e Andrea Favia, vanificando una bella rimonta, ma poi si sono aggiudicati il secondo. Dall’altra parte Cecchi e Michele Mazzoni hanno invece conquistato il primo contro i lagunari Claudio Tonnicchi e Valter Puccini, perdendo poi il secondo, a risultato comunque acquisito.

Decisamente alta la media in bocciata sia di raffa che di volo di Cecchi (per l’occasione detto “Cecchi-no”) sia in terna che in coppia. Buona la prestazione complessiva della squadra cortonese sia a livello tecnico che caratteriale, dimostrando di essere in crescita e di poter migliorare ancora di più. Il veterano Manfroni, che in questa occasione ha vestito la fascia di capitano, si è detto soddisfatto, anche se ritiene che ci siano ulteriori margini di miglioramento. Il risultato ha comunque confermato le aspettative dell’allenatore Franco Giannini che alla vigilia si sentiva convinto delle potenzialità dei suoi. Amaro in bocca per il Circolo Bocciofilo Orbetello, che è stato sempre in partita e ha mostrato buone cose, da ripetere e migliorare ancora nella prossima prova di sabato prossimo a Castel di Lama (Ascoli). La Briganti Mangimi Cortona giocherà invece a Perugia, sulle corsie della Sant’Angelo Montegrillo.

I risultati della 2a giornata:

Bocciofila Gialletti – La Sportiva Castel di Lama 8-0

Sant’Erminio Umbrò – Firenze Moda Acquasparta 3-5

C.B. Orbetello – Briganti Mangimi Cortona 3-5

Civitanovese – Sant’Angelo Montegrillo rinviata

La classifica

(tra parentesi le gare disputate)

Firenze Moda Acquasparta 6 (2)

Bocciofila Gialletti 6 (2)

Briganti Mangimi Cortona 3 (2)

Sant’Angelo Montegrillo 3 (1)

La Sportiva Castel di Lama 3 (2)

Sant’Erminio Umbrò 0 (2)

Civitanovese 0 (1)

C.B. Orbetello 0 (2)

Prossimo turno (27 febbraio 2021)

Sant’Erminio Umbrò – Civitanovese

Firenze Moda Acquasparta – Bocciofila Gialletti

La Sportiva Castel di Lama-C.B. Orbetello

Sant’Angelo Montegrillo-Briganti Mangimi Cortona