Riparte il campionato cadetto, obiettivi diversi per le rose del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Riprende domenica il campionato di serie B di hockey pista, con la disputa della prima giornata di ritorno. Il girone di andata si è chiuso con le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto in testa alla classifica del girone F, grazie a due vittorie e a un pareggio nel derby.

La RRD, allenata da Alessandro Brizzi, riprende il proprio cammino ricevendo in via Mercurio la visita del Galileo Follonica, in una gara fondamentale sopratutto per gli azzurri di Fabio Bellan, costretti a vincere per continuare a sperare nel secondo posto, che garantisce la possibilità di disputare uno spareggio con la seconda del girone E (attualmente guidato da Hockey Prato e Ash Viareggio), per un posto nella Final Eight. I biancorossi grossetani sono ancora privi di Alessandro Bardini, ma hanno a disposizione il resto del gruppo.

I veterani di Alice, qualificati per le semifinali di Coppa Italia, sono invece di scena sulla pista del Palasport di Casa Mora contro la giovanissima formazione del Blue Factor Castiglione. Per Saitta e compagni sarà un buon allenamento in vista del doppio confronto con l’Engas Vercelli (andata in Piemonte sabato 27, ritorno a Grosseto il 7 marzo). Filippo Guerrieri ha tutto l’organico disponibile e pronto a mettere insieme un altro successo.

Il programma della 1a di ritorno: RRD Grosseto-Galileo Follonica, Blue Factor Castiglione-Alice Grosseto.

Classifica: Alice e RRD 7; Follonica 3; Castiglione 0.