Primavera subito grande, battaglia e poker vincente alla Pistoiese

ROSELLE – Torna in campo con una bella vittoria la Primavera di Mirko Pieri, che batte 4-1 la Pistoiese in una partita virtualmente chiusa già al 16′ del primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio per 3-0 (foto di Paolo Orlando).

Al 4’ rimessa laterale di De Michele che pesca in area Rotondo, l’avversario lo stende e l’arbitro concede il rigore: dal dischetto va Gafà e non sbaglia. Al 9’ Francavilla è bravissimo ad approfittare di una grossa ingenuità tra Gucci e Toselli ed insacca a porta vuota dopo aver saltato il portiere. All’11’ cala il tris Rotondo, ancora bravo a capitalizzare un errore della difesa arancione, che solo davanti a Toselli fa gol. La Pistoiese accusa il colpo, ma riesce a riaprire la partita al 22′ con un bel colpo di testa di Biagioni, che trafigge l’incolpevole Comparini, su punizione di Tramacere. Al 33′ la partita potrebbe incredibilmente riaprirsi per un calcio di rigore assegnato agli ospiti che però Boganini calcia colpendo in pieno la traversa.

Nel finale del primo tempo ancora una bella azione di Rotondo sulla sinistra, preciso cross per Gafà che sfiora il poker in mezza rovesciata. Ripresa meno emozionante, mister Pieri dà spazio con le sostituzioni anche ai 2004 presenti in panchina Veronesi, al posto dell’infortunato De Michele, Columbu per Francavilla e Salvadori per Rotondo. In campo anche Filippi per Lucattini e Sarno per Valente. All’80’ rapido contropiede di Columbu che salta due avversari e libera Rotondo davanti al portiere, tiro forte e preciso che colpisce in pieno il palo, sulla ribattuta, Sarno è veloce ad infilare Toselli con una conclusione sotto la traversa.

GROSSETO: Comparini, Riitano, De Michele, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Gafà, Lucattini, Francavilla, Valente, Rotondo. A disposizione: Brunetti, Veronesi, Cerulli, Tiberi, Franceschini, Filippi, Sarno, Salvadori, Columbu, Di Meglio. All. Pieri.

PISTOIESE: Toselli, Gucci, Tesi, Campani, Campionini, Biagioni, Tramacere, Consales, Boschi, Fattorini. A disposizione: Roselli, Taverni, Curumi, Checcucci, Vannucci, Simeone, Cappellini. All. Pascali.

MARCATORI: 4′ (rig.) Gafà, 9′ Francavilla, 11′ Rotondo, 22′ Biagioni, 35′ st Sarno.

NOTE: la Pistoiese ha fallito un calcio di rigore nella ripresa.