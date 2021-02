La sessualità dei disabili ai tempi del Covid: la laurea di Noemi è uno spunto di riflessione per tutti

SIENA – Dottoressa studia la sessualità dei diversabili, tra conquiste e distanziamento sociale. Si chiama Noemi Barone ed ha ottenuto una laurea magistrale in “Pedagogia clinica e dirigenza scolastica” presso l’Università di Firenze.

La grossetana, 25 anni, ha discusso la tesi dal titolo “Anche per i diversabili una sessualità. Analisi dei cambiamenti in atto tra conquiste e distanziamento sociale”. Relatore il professor Andrea Mannucci. Complimenti alla dottoressa Barone per questo ulteriore successo scolastico che auguriamo possa proseguire in ambito professionale e lavorativo.