Elezioni provinciali, Vivarelli Colonna: «Probabilmente slitteranno, e anche le amministrative»

GROSSETO – “Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati approvano la proposta di slittamento per le elezioni delle Province il cui rinnovo si sarebbe dovuto tenere nel 2020 e nei primi mesi del 2021. Manca la definitiva approvazione della Camera prevista per la prossima settimana e del Senato”, annuncia il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Le elezioni, nel caso di Grosseto – prosegue -, si sarebbero dovute tenere il prossimo marzo: una data troppo breve per consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, a causa delle restrizioni a cui il Paese è stato ed è sottoposto in questo periodo di crisi sanitaria.

Soprattutto le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali si sarebbero svolte pochi mesi prima delle amministrative comunali. Si conferma quindi quanto auspicato nella lettera che come presidente della Provincia ho indirizzato pochi mesi fa (30 dicembre 2020) al sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Achille Variati, in cui chiedevo la posticipazione delle elezioni in ragione delle suddette considerazioni. Upi approvava poi un documento indirizzato al Governo dove si recepivano queste istanze.

La richiesta che ho sottoposto al sottosegretario era chiara e legittima: prevedere una proroga per l’elezione degli organi provinciali sottolineando la poca praticità derivata dal prevedere le elezioni provinciali di secondo livello pochi mesi prima delle amministrative comunali, il cui esito può condizionare la permanenza in carica dei neo eletti presidenti e consiglieri.

Le elezioni provinciali, se il Senato confermerà l’approvazione camerale, si svolgeranno quindi entro sessanta giorni dall’ultima proclamazione degli eletti nei comuni che vanno al voto.

Resta adesso da capire la data delle amministrative comunali e regionali che dovrà emergere nei prossimi giorni. Si parla di probabile posticipazione a settembre in ragione della curva epidemiologica che preoccupa il Governo”, conclude.