Coronavirus: 25 nuovi casi in Maremma. Tre ricoveri in più, stabili le terapie intensive

GROSSETO – 25 nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Grosseto (ieri 27). Dei 25 nuovi positivi, 13 sono nel Comune di Grosseto, 10 in quello di Follonica e due a Civitella Paganico.

543 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 504). Le persone positive in carico alla Asl sono 402 (ieri 396). Si registrano 12 guarigioni (ieri 14).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 30 persone ricoverate in Degenza Covid (tre in più di ieri) e tre in terapia intensiva (come ieri).

Sono tre i nuovi casi positivi registrati invece a Piombino a cui si aggiunge un caso sospetto in attesa di conferma, una donna di 56 anni. I soggetti positivi sono una donna di 72 anni, un uomo di 82 anni e un minore di 3 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 230 Provincia di Arezzo 97 Provincia di Siena 102 Provincia di Grosseto 25 Extra USL 6

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 19 20 17 25 8 8 Grosseto 6 3 7 3 5 1 Siena 16 17 25 28 11 5 Totale ASL TSE 41 40 49 56 24 14

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 13 feb Domenica 14 feb Lunedì 15 feb Martedì 16 feb Mercoledì 17 feb Giovedì 18 feb Venerdì 19 feb Sabato 20 feb Arezzo 49 78 29 41 80 81 54 97 Siena 76 47 43 62 88 138 73 102 Grosseto 19 22 13 14 22 2 2 27 25 Totale Asl Tse 144 147 91 117 190 241 154 230

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Civitella Paganico 2 Follonica 10 Grosseto 13

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 10 Degenza Covid Misericordia Grosseto 30 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1885 Provincia di Siena 1422 Provincia di Grosseto 543

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1062 Provincia di Siena 1138 Provincia di Grosseto 402

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 810 Provincia di Siena 1023 Provincia di Grosseto 360

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3127 Provincia di Siena 4331 Provincia di Grosseto 978

Guariti Provincia di Arezzo 15 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 12