Blue Factor Castiglione a riposo forzato, in campo la rosa cadetta e gli Under 17

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il rinvio del turno di campionato per la squadra della serie A2 della Blue Factor, con l’incontro in programma con l’Sgs Forte dei Marmi, su richiesta dei rossoblù versiliesi spostato a sabato prossimo, spazio domenica alla serie B e all’Under 17. Turno di riposo per l’Under 13.

La squadra cadetta di Raffaele Biancucci si presenta con la formazione tipo contro i veterani allenati da Filippo Guerrieri, reduci dal fresco passaggio del turno nei quarti di finale della coppa Italia. All’andata non ci fu storia con i biancorossi che s’imposero nettamente per 10-0, e l’obbiettivo dei giovani biancocelesti è quello di migliorare nell’atteggiamento. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale Facebook della società: inizio ore 18, arbitro Massimo Nucifero di Viareggio.

Le gare della 4a giornata: Rrd Grosseto-Galileo Follonica, Blue Factor Castiglione-Alice Grosseto.

La classifica: Alice e Rrd 7, Follonica 3, Castiglione 0.

A mezzogiorno, sempre domenica, in pista al Casa Mora torna anche la formazione Under 17 (nella foto) per la sfida contro l’Spv Viareggio per la prima di ritorno: all’andata a vincere furono i viareggini per 5-4, con i castiglionesi che sprecarono molte occasioni. Unico assente fra i maremmani Federico Valenti.

Le gare dell’8a giornata: Follonica A-Sarzana, Forte dei Marmi-Follonica B, Castiglione-Spv Viareggio.

La classifica: Pumas Viareggio 12, Follonica A e Castiglione 10, Forte dei Marmi 9, Follonica B 6, Spv Viareggio 5, Sarzana 1.