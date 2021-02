Amministrative2021, Barbini: «No primarie. Subito a lavoro con Sinistra italiana per il programma»

ORBETELLO – “Sinistra Italiana si siederà al tavolo della coalizione di centrosinistra assieme al Pd e alle forze moderate che hanno deciso di sostenere il candidato a sindaco di Orbetello Mario Chiavetta“, dichiara Mauro Barbini, segretario dell’unione comunale Partito Democratico Orbetello dopo che Sinistra italiana aveva avanzato l’ipotesi delle primarie per la scelta di un candidato sindaco comune.

“Comprendiamo le difficoltà, in questo momento particolare, a svolgere le primarie – prosegue – e per questo abbiamo deciso di iniziare subito un confronto programmatico sui temi particolarmente sentiti da tutta la coalizione, come la messa in sicurezza dell’Aurelia, al porto di Talamone per come definito nei percorsi precedenti , dall’importanza della scuola pubblica e della Laguna , alla messa in sicurezza idraulica di Albinia.

Fermo restando che la coalizione rimane aperta a tutte quelle parti della società civile che si riconoscono negli ideali del centrosinistra e condividano i progetti fin qui approvati, l’adesione di Sinistra Italiana va a completare quel percorso politico iniziato da oltre un anno.

Si può quindi affermare che la coalizione civica messa in campo per controbattere questa amministrazione fallimentare ha tutti i requisiti e le competenze per dare nuovo input e slancio alle prospettive di sviluppo del nostro territorio”, conclude.