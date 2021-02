FOLLONICA – Il corpo di un uomo di 68 anni, residente a Montepulciano in provincia di Siena, è stato trovato questo pomeriggio senza vita in un appartamento di Senzuno a Follonica.

L’uomo sarebbe morto per un malore. A dare l’allarme la moglie che aveva cercato di contattarlo in vano nelle scorse ore. Da qualche settimana infatti l’uomo aveva acquistato la casa a Follonica e in questi giorni era venuto in Maremma per dedicarsi proprio alla sistemazione della nuova abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’appartamento. Presenti gli operatori del 118 e i carabinieri.