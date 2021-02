Novità nei bonus acqua, luce e gas: agevolazioni direttamente in bolletta

MASSA MARITTIMA – I bonus sociali per le utenze di acqua, luce e gas, destinati ai cittadini sulla base del proprio Isee diventano da quest’anno automatici.

La nuova normativa prevede infatti l’inserimento delle agevolazioni direttamente sulle bollette per tutti i soggetti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente compreso entro i limiti stabiliti dalla legge. Non sarà quindi più necessario per il cittadino presentare l’apposita domanda presso i Comuni di residenza o i Caf poiché i Bonus saranno applicati a tutti coloro che ne hanno i requisiti, direttamente al momento della richiesta del proprio Isee.

In Comune si può invece sempre presentare richiesta per il bonus sull’elettricità per disagio fisico, rivolto a coloro che debbano utilizzare nella propria abitazione, un’apparecchiatura elettromedicale salva vita. In tal caso non occorre l’attestazione Isee, ma è necessaria una certificazione dell’Azienda Usl, nella quale si attesti che presso l’abitazione del richiedente sia presente, residente o domiciliato, un soggetto affetto da grave infermità, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

La modulistica necessaria e gli allegati da presentare sono disponibili presso gli uffici comunali, sul sito dell’Ente www.comune.massamarittima.gr.it o sul sito www.sgate.anci.it. Il Comune, dopo il controllo sui requisiti, accoglie le domande e rilascia all’utente una ricevuta, unitamente alle credenziali attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della pratica. Il bonus elettrico è cumulabile con i bonus gas e idrico. Le richieste possono essere presentate in ogni periodo dell’anno e l’agevolazione è riconosciuta fino a quando vengano utilizzati tali dispositivi, senza interruzione e senza necessità di rinnovare la richiesta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile del procedimento Laura Rapezzi a questi recapiti: tel. 0566-906232 e-mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it