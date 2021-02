La città ha 55 nuovi alberi: investimento da 30mila euro per il verde pubblico

GROSSETO – Continua l’iniziativa di piantumazione di 55 nuove piante nel Comune di Grosseto.

Gli interventi, compiuti in questi giorni, hanno riguardato varie aree della città di Grosseto e non solo, tra cui: piazza Lulli, via Porciatti, via Giotto, via Giulio Cesare, via Abruzzi e via Del Plebiscito a Rispescia.

L’operazione prevede l’inserimento di tre specie di alberi diverse: frassino, l’albero di Giuda e Sophora Japonica. Inoltre, sono state rimosse 50 piante completamente secche che rischiavano di essere un pericolo anche per la cittadinanza.

L’intervento è stato affidato all’azienda Evergreen, con un finanziamento di circa 30 mila euro.

“Siamo molto felici di poter consegnare a Grosseto nuove piante per il benessere attuale e futuro della comunità – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai Lavori pubblici. – La volontà è quella di arricchire il territorio comunale di vegetazione e di riempire quei vuoti arborei che da anni dovevano essere colmati.”