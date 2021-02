Il podcast del 19 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 19 febbraio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 19 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 924 su 22.225 test di cui 13.537 tamponi molecolari e 8.688 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,16% che corrisponde all'8,3% sulle prime diagnosi. Per il secondo giorno consecutivo si supera la soglia dei 900 casi.

Oggi intanto arriverà la conferma per la zona arancione in Toscana anche per la prossima settimana. Ieri intanto in provincia di Grosseto sono stati registrati 22 nuovi casi, così come il giorno precedente. Preoccupa soprattutto la situazione delle province di Siena e Arezzo dopo nel giro di pochi giorni sono stati registrati più di 100 casi giornalieri.

Adesso parliamo di Vaccino anti-Covid: la maggioranza dei lettori vuole farlo ed è a favore del “patentino”. Sono questi i risultati del nostro instapoll, il sondaggio che ogni settimana IlGiunco.net lancia su instagram.

Sul fronte dei numeri: in provincia di Grosseto in totale sono 7870 le prime dosi somministrate, i richiami invece sono ad oggi 3421.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà de “Le vie dei Medici e l'Europa, il progetto di Italia Nostra sui cammini medicei. Una puntata con tanti ospiti: tra questi l'ideatrice del progetto Patrizia Vezzosi, Leonardo Marras, assessore Regionale e Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione.