Grosseto Volley School pronto per il Tivoli, obiettivo mantenere forma e primato

MARINA DI GROSSETO – Match casalingo contro l’Andrea Doria Tivoli per il Grosseto Volley School, fissato per domani sabato alle 18,30 al palazzetto di Marina di Grosseto. Grossetane leder del girone e pronte per un’altra grande partita in cui confermare la buona forma e il primato in solitaria. “Abbiamo visionato i filmati e studiato il Tivoli – hanno commentato le giocatrici Ilaria e Letizia Aniello, gemelle aostane da quest’anno in Maremma – che è un avversario da non sottovalutare, che sta sempre in partita e che rispetto all’andata avrà a disposizione il suo attaccante più in forma. Quindi ci daranno sicuramente del filo da torcere fino all’ultimo punto, ma siamo molto fiduciose”.

Positivo il cambio di vita a Grosseto per le due sorelle: “Ci siamo trovate benissimo, siamo ospitate in una bella ed organizzata foresteria e ci siamo subito ambientate ed integrate alla perfezione con le nuove compagne, che ci hanno messo fin da subito a nostro agio. C’è tanta motivazione in squadra ed i risultati delle prime gare danno sempre più forza e gratificazione a tutte. Vogliamo dare il meglio di noi e crescere partita dopo partita per raggiungere quanto prima l’obbiettivo della salvezza, per poi eventualmente toglierci qualche soddisfazione in più”. Due parole infine sulla partita vittoriosa di Viterbo, finita 3-2: “La chiave del successo? La capacità di stare in partita nei primi due set, giocando sui loro punti deboli, e la grande voglia di vincere nel quinto”.