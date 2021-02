Anticorpi monoclonali: le nuove terapie saranno prodotte in un’azienda di Siena

SIENA – Diesse Diagnostica Senese e AchilleS Vaccines annunciano oggi la firma di un accordo strategico che porterà allo sviluppo congiunto da parte di Diesse, di test quantitativi rapidi di nuova generazione per i terapeutici basati su anticorpi monoclonali che verranno sviluppati da AchilleS Vaccines

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di AchilleS Vaccines la nostra lunga esperienza nello sviluppo e progettazione di test diagnostici per la quantificazione della risposta immunitaria contro agenti patogeni. I test rapidi semi-quantitativi di nuova generazione, che verranno sviluppati in associazione con il terapeutico dedicato, permetteranno di valutare l’opportunità o meno di somministrazione del farmaco in maniera semplice e accurata” – dichiara Massimiliano Boggetti CEO di Diesse.

“La strada che porta all’uso di massa di anticorpi monoclonali contro agenti patogeni conosciuti e non, passa necessariamente attraverso due fasi: il drastico abbattimento dei costi di produzione e la diagnosi precoce dell’infezione attraverso diagnostici “companion”. L’approccio di DIESSE a questo tipo di diagnostici è per noi un valore aggiunto fondamentale in ottica di sviluppo e produzione di terapeutici orientati al mercato globale, che includa i paesi in via di sviluppo” – aggiunge Riccardo Baccheschi CEO di AchilleS Vaccines.

Questo accordo tra un’azienda biofarmaceutica ed una diagnostica, del territorio senese, dimostra l’importanza di mettere a sistema conoscenze complementari nel mondo della salute per accelerare l’innovazione e garantire cure più moderne ed efficaci con l’ottica di raggiungere un reale impatto globale.

Diesse Diagnostica Senese S.p.A.

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. è un’azienda italiana di produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici in vitro con il quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della VES.

L’azienda ha una presenza globale in oltre 100 paesi, ha 3 sedi produttive e 1 centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d’avanguardia, identificando Diesse come la “Diagnostics Evolution”.

AchilleS Vaccines

AchilleS Vaccines (AV) è un’azienda biotech impegnata nello sviluppo di vaccini e biofarmaci in grado di affrontare alcuni dei problemi sanitari più cruciali, tra cui la resistenza agli antibiotici e le malattie infettive emergenti. Il tutto con l’obiettivo di produrre vaccini sicuri e potenti in modo sostenibile. L’azienda utilizza piattaforme tecnologiche innovative centrate su mOMVs modified (Outer Membrane Vesicles), una vasta rete di partner internazionali e competenze specialistiche. L’uso delle mOMV in ambito vaccinale sarà supportato dal primo laboratorio 4.0 in ambito vaccini e dalla Reverse Vaccinology di ultima generazione, tecnologia nata a Siena e che a Siena trova nuovi ambiti applicativi. AV ha finanziato e coordinato lo sviluppo industriale del mAbCo19, anticorpo monoclonale iper-potente contro SARS-COV2 del MAD Lab del Prof Rino Rappuoli.