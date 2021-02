Il podcast del 18 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 18 febbraio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 956 su 21.027 test di cui 12.902 tamponi molecolari e 8.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è peri al 4,55% che corrisponde al 8,5% sulle prime diagnosi. Sono dati in netto peggioramento rispetto ai giorni scorsi: era da dicembre che in Toscana non si superavano i 900 casi. L'incremento dei nuovi positivi è legata anche alla diffusione delle varianti de virus che sono state registrate in diversi comuni al confine con l'Umbria. Domani intanto sarà confermata la zona arancione anche per la prossima settimana.

Ieri intanto in provincia di Grosseto erano 22 i nuovi positivi. E ieri purtroppo c'è stata una nuova vittima del covid in Maremma: si tratta di un uomo di 78 anni che era ricoverato all'ospedale Misericordia.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di sicurezza a Grosseto. Ospiti della trasmissione Fausto Turbanti, assessore alla sicurezza di Grosseto, Alberto Lazzeretti, referente provinciale per il controllo di vicinato, Carlo Ricci, amministratore di Netspring.