GROSSETO – In ulteriore aumento le temperature in Maremma: nel capoluogo termometro che oscilla, nella giornata di giovedì 18 febbraio, tra i 4 e i 14 gradi.

Cielo coperto in mattinata, con ampie schiarite nel pomeriggio in cui si alterneranno fasi di cielo poco nuvoloso a momenti di sereno, un po’ in tutta la Maremma.

E’ una fase contraddistinta dall’assenza di precipitazione e da un vento leggero o moderato, comunque non superiore ai 15 chilometri orari in provincia.

