Follonica Hockey, tre nuovi arrivi per la prossima stagione. Ecco chi sono

FOLLONICA – Nuovi colpi di mercato per la società follonichese: “L’Asd Follonica Hockey 1952 comunica di aver raggiunto l’accordo con gli atleti Federico Pagnini, Marco Pagnini e Davide Banini per le prestazioni agonistiche della stagione 2021/2022. La società esprime tutta la propria soddisfazione per il proseguimento del rapporto con i suoi tesserati, nati e cresciuti nel settore giovanile biancoazzurro”.