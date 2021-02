MASSA MARITTIMA – Plastica e rifiuti abbandonati. È la desolante immagine del bosco tra Massa Marittima e Prata scattata da un nostro lettore, Michele Bassi.

Bassi scrive: «Vorrei segnalarvi questo schifo! A quanto pare l’area boschiva tra Massa e Prata, lungo la strada che porta a Siena, è una vera discarica. Lo vedo come un piccolo fallimento, sia per scarsa civiltà e per la tutela di un paesaggio unico».