Pitigliano: al via i lavori per la riqualificazione degli affacci sulla valle del Meleta e del Lente

PITIGLIANO – Aprono i cantieri nel centro storico di Pitigliano per la riqualificazione di due aree che si affacciano rispettivamente nella valle del Meleta e nella valle del Lente: piazza Denci, alla quale si accede da vicolo della Riscossa e la piazza alla quale si accede da vicolo Sdrucciolo.

Il Comune di Pitigliano ha finanziato questi lavori partecipando al bando del Far Maremma sui centri commerciali naturali attraverso il quale ha ottenuto un contributo di 78mila euro.

“In questi anni abbiamo ridato nuova vita a scorci suggestivi del nostro meraviglioso borgo – afferma Alessio Celata, assessore al centro storico – attraverso i lavori alla terrazza di San Michele e alle ex Macerie. Con questo nuovo intervento aggiungiamo un tassello importante nella riqualificazione del centro storico ristrutturando due zone rimaste segnate dai crolli avvenuti negli anni passati. La bellezza di Pitigliano è conosciuta in tutto il mondo. Sta a noi averne massima cura.”

Il progetto, in particolare, prevede di realizzare una nuova pavimentazione in pietra serena di colore scuro, che è lo stesso materiale utilizzato per la copertura dei percorsi su tutta l’area del centro storico. Sulla terrazza sotto piazza Denci saranno realizzati i parapetti.