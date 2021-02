GROSSETO – «L’amore trasmesso ogni giorno». così il fotografo Andrea Calani parla del progetto che ha realizzato il giorno di San Valentino

«Questo è un piccolo progetto: il tema è quello che l’amore va trasmesso ogni giorno e non solo il 14 febbraio. Ho sempre pensato che l’amore fosse un qualcosa d’infinitamente complesso. Non è un’emozione qualunque, ma uno stile di vita da portarsi dietro con tutta la tenacia possibile».

di 5 Galleria fotografica Amore: Andrea Calani









«L’amore non è, e non può essere, solo il grande gesto – scrive il fotografo -. Non può essere relegato ad un mazzo di fiori o ad un murales che esplode su un muro di periferia. L’amore è una lunga battaglia che ci porta a vivere come se fosse il primo e l’ultimo giorno della nostra vita».

«L’amore è un atto di fede che deve ripetersi ogni minuto, in ogni frangente della nostra quotidianità. E solo quando la persona che vive accanto a te ti guarda, si stringe nelle spalle e si sente finalmente in pace con il resto del mondo, puoi pensare di avere dato un senso alla tua esistenza».

«L’amore, in fin dei conti, non è altro che un atto di salvezza reciproco, un barlume di speranza che divampa nella nostra anima e, giorno dopo giorno, ti fa sentire vivo».