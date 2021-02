L’almanacco del Giunco: il 17 febbraio nasce Michael Jordan e parte l’inchiesta Mani pulite

GROSSETO – Mercoledì 17 febbraio, sette santi fondatori dell’Ordine dei servi di Maria, Festa del gatto, il sole sorge alle 7.12 e tramonta alle 17.46. Accadeva oggi:

1390 – Diventa imperatore bizantino Manuele II Paleologo.

1448 – Concordato di Vienna fra Federico III d’Asburgo e papa Niccolò V (in vigore fino al 1806).

1621 – Miles Standish viene nominato come primo comandante della colonia di Plymouth.

1653 – Arcangelo Corelli, grande violinista e compositore, nasce a Fusignano.

1801 – Thomas Jefferson viene eletto presidente degli Stati Uniti e Aaron Burr vice presidente, dopo che il pareggio ottenuto alle elezioni viene risolto dalla Camera dei rappresentanti.

1820 – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti promulga il Compromesso del Missouri.

1848 – Carlo Alberto con le lettere patenti riconosce ai Valdesi diritti civili e politici.

1854 – Il Regno Unito riconosce l’indipendenza dello Stato libero di Orange.

1865 – Guerra di secessione americana: Columbia (Carolina del Sud) brucia mentre le truppe confederate fuggono davanti all’avanzata delle truppe unioniste.

1867 – La prima nave attraversa il Canale di Suez.

1933

– Il Blaine Act pone fine al proibizionismo negli Stati Uniti;

– Il periodico Newsweek viene pubblicato per la prima volta.

1944 – Seconda guerra mondiale: Inizia la battaglia dell’Atollo Eniwetok. Finirà con una vittoria statunitense il 22 febbraio.

1947 – Propaganda: Voice of America inizia le trasmissioni radio verso l’Unione Sovietica.

1952 – Oslo, Norvegia: Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali.

1963 – Nasce il giocatore di pallacanestro più forte di tutti i tempi: Michael Jordan.

1965 – Programma Ranger: il Ranger 8 viene lanciato verso la Luna per scattare le prime fotografie ad alta risoluzione della regione nota come Mare Tranquillitatis; questa zona del satellite verrà quindi scelta come punto di allunaggio dell’Apollo 11.

1968 – A Springfield (Massachusetts) apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

1972 – Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T.

1979 – La Cina invade il Vietnam.

1980 – Prima ascensione invernale dell’Everest (Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki).

1984 – Prima mondiale di C’era una volta in America di Sergio Leone in Canada.

1990 – Istituita la Festa del gatto.

1992 – Una corte di Milwaukee (Wisconsin) condanna all’ergastolo il serial killer Jeffrey Dahmer.

1992 – A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni da un’impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto. Comincia l’inchiesta Mani pulite.

1996 – A Filadelfia (Pennsylvania), il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov batte il supercomputer Deep Blue.

2005 – L’Università di Bologna conferisce una laurea honoris causa in Ingegneria aerospaziale a Ermanno Bazzocchi, padre dei jet d’addestramento Aermacchi MB-326 e Aermacchi MB-339.

2008 – Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo.

2009 – Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito democratico.

2011 – La “giornata della collera” dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu’ammar Gheddafi.

