Il podcast del 17 febbraio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Tornano a salire i casi nella nostra Regione sia in termini assoluti che i termini di percentuale- I nuovi casi registrati in Toscana sono 773 su 20.725 test di cui 13.076 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 3,73% che corrisponde al 7,6% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto a Grosseto i nuovi positivi erano 14: la situazione nel nostro territorio rimane per il momento stabile e costante. LaMaremma è una delle province con il più basso indici di nuovi positivi della Toscana, che per il momento rimane in zona arancione e con molta probabilità lo sarà anche per la prossima settimana.

Cambiamo argomento e parliamo di politica. Oggi il presidente del consiglio Mario Draghi ha parlato al Senato per chiedere la fiducia. «La nostra priorità è la lotta al virus, dobbiamo ricostruire come nel Dopoguerra – ha detto il premier – i vaccini li faremo in tutte le strutture. Per la scuola dovremo recuperare le ore in presenza perse». Tanti i temi toccati nell'aula i Palazzo Madama da Draghi che ha parlato anche di prospettive

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di vaccini. Sarà un appuntamento speciale perché stasera Maremma in diretta festeggia le 200 puntate, un traguardo record. Ospiti della trasmissione Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est, Fabio Lena, direttore del dipartimento del Farmaco, Maurizo Spagnesi, direttore del dipartimento di prevenzione, Fabrizio Boldrini, direttore del Coeso.