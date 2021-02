Due ori e tanto onore per le pattinatrici follonichesi al campionato di federazione

FOLLONICA – Due ori per le ragazze del pattinaggio artistico Follonica nella tappa regionale del campionato nazionale Firs, che si è disputata nei giorni 13 e 14 febbraio a Massa. Oro per Francesca Zuccherini con una prestazione al limite della perfezione, nella specialità Libero in categoria Allievi regionali A. All’esordio nella specialità Solo Dance oro anche per Melissa Giovannelli, che oltre a gareggiare in tutte le specialità di categoria è anche maestra di pattinaggio della società.

Ottima anche la prestazione di Gioia Tarquini, che conquista il quinto posto sempre nel libero, piazzamento di grande valore vista l’assenza di oltre un anno da parte di Gioia dalle piste, a causa di un brutto infortunio. Eccellenti anche il quarto posto di Anna Gambini ed il settimo di Asia Niccolai nelle rispettive categorie. Bene anche le altre partecipanti: Sara Comparini, Denise Zanelli e Anna Ceccarelli. La squadra guidata da Elena Brizzi merita un plauso, per aver partecipato a tutte le categorie in programma ad eccezione di una, assente per infortunio. Una bella soddisfazione per tutto lo staff che oltre a Elena Brizzi è composto da Elisabetta Iacoboni, Martina Carrai, Melissa Giovannelli e Riccardo Fragale. Dai preparatori Sara Del Prete e Luca Grossi e da molti altri collaboratori fra cui Raffaello Melossi, Gabriele Gasparini, Gabriele Innocenti, Mirco Vannuccini e Barbara Audiberti. A tutti loro va un sincero ringraziamento da parte della società.