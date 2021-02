Coronavirus in Maremma: oggi un morto, 22 nuovi positivi e 15 guariti

GROSSETO – Purtroppo è stato registrato un nuovo decesso all’ospedale Misericordi. Si tratta di un uomo di 78 anni che era ricoverato con i sintomi del Covid. L’uomo, secondo quanto comunicato dalla Asl, è morto ieri, 16 febbraio. Sono invece 22 le persone risultate positive sui 429 tamponi effettuati.

190 i nuovi positivi in tutta la Asl sud est. 374 le persone positive attualmente in Maremma. 15 i guariti. I nuovi positivi sono del comune di Grosseto (sette) di quello di Follonica (sei) tre a Monte Argentario, due a Civitella Paganico e Sorano e infine uno a Campagnatico, Massa Marittima.

I nuovi positivi sono distribuiti un po’ in tutte le fasce d’età: cinque in quella sino ai 18 anni, e sei in quella tra 35 e 49 anni.

Attualmente le persone ricoverate al Misericordia sono 28, quattro in terapia intensiva. 875 le persone in quarantena per contatto stretto.

Sono invece undici i nuovi casi positivi registrati oggi a Piombino a cui si aggiunge un caso sospetto in attesa di conferma, una donna di 48 anni. I soggetti positivi sono tre donne rispettivamente di 54, 55 e 72 anni; quattro uomini di 23, 54, 62 e 72 anni; e quattro minori, due di 8 anni e due di 14 anni. Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti dei pazienti.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 190 Provincia di Arezzo 80 Provincia di Siena 88 Provincia di Grosseto 22 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 16 13 22 17 6 6 Grosseto 5 3 6 5 2 1 Siena 21 21 14 22 6 4 Totale ASL TSE 42 37 42 44 14 11

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 9 feb Mercoledì 10 feb Giovedì 11 feb Venerdì 12 feb Sabato 13 feb Domenica 14 feb Lunedì 15 feb Martedì 16 feb Mercoledì 17 feb Arezzo 27 53 39 36 49 78 29 41 80 Siena 26 61 37 84 76 47 43 62 88 Grosseto 14 3 30 18 19 22 13 14 22 Totale Asl Tse 67 120 106 141 144 147 91 117 190

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Campagnatico 1 Civitella Paganico 2 Follonica 6 Grosseto 7 Massa Marittima 1 Monte Argentario 3 Sorano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 60 TI San Donato Arezzo 11 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 4

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1809 Provincia di Siena 1205 Provincia di Grosseto 429

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 950 Provincia di Siena 921 Provincia di Grosseto 374

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 689 Provincia di Siena 816 Provincia di Grosseto 312

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2824 Provincia di Siena 3841 Provincia di Grosseto 875

Guariti Provincia di Arezzo 31 Provincia di Siena 34 Provincia di Grosseto 15