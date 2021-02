Campagna vaccinale anti-Covid: tutto pronto al Perticale

PIOMBINO – Il centro civico del Perticale sarà trasformato nel presidio sanitario anti-covid: oggi il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore Gianluigi Palombi, vice presidente della Società della salite Valli Etrusche, hanno visitato i locali che ospiteranno le operazioni della campagna vaccinale di massa contro la pandemia. Verosimilmente, il centro sarà attivo già dalla settimana prossima.

“Ci stiamo preparando nel migliore dei modi a quella che è considerata, probabilmente, la più importante campagna vaccinale di massa di sempre – commentano il sindaco e l’assessore -. Per questo motivo, in accordo con la Sds, abbiamo ritenuto opportuno dedicare l’intero spazio del Perticale a questo scopo, di fatto convertendo transitoriamente il centro civico a presidio sanitario contro la pandemia”.

Il Comune ha scelto questa struttura, che ospiterà anche le altre pratiche di natura sanitaria legate alla prevenzione pandemica, per l’ampiezza delle superfici, per la facilità di raggiungimento e di accesso alle strutture e per la vicinanza con Distretto sociosanitario.