Vaccini, tutti i numeri in provincia di Grosseto: 6322 per la prima dose, 3164 i richiami

GROSSETO – Sono 6322 le prime dosi di vaccino somministrate ad oggi in provincia di Grosseto. Di queste 815 riguardano gli ospiti delle Rsa, 4.292 operatori sanitari, 1.016 operatori scolastici, 77 personale non sanitario, 114 Forze di Polizia e Forze Armate, 6 Over 80 anni, 1 altre persone.

Per quanto riguarda i richiami sono in totale 3.164. Analizzando i dati per tipologia di vaccino: 3081 dosi Pfizer Biontech e 80 Moderna. Aatrazeneca per il momento sono state somministrate soltanto le prime dosi.