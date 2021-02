“Siamo scintille” è fuori: ecco il nuovo singolo di La Luna. GUARDA IL VIDEO

GROSSETO – E’ uscito il 14 febbraio il nuovo singolo di La Luna “Siamo scintille”, tratto dall’Ep “Fumo negli occhi” fuori ad aprile, che racchiuderà tutti i pezzi pubblicati in questi ultimi due anni ed altri inediti mai usciti.

La Luna non si è mai fermata, nonostante il periodo poco consono alla condivisione ed alle nuove idee. Questo brano è stato scritto pensando a quello che per Luna è il significato del verbo “Amare”, di qualsiasi forma si parli.

«In un momento storico molto particolare, sentirsi parte di un qualcosa di grande, che si chiami amore, condivisione, che ci si chiami “pianeti”, “bagagli” o “ scintille”, non perde il suo valore, anzi, va difeso, protetto e riconosciuto», spiega La Luna.

«Viviamo in una società, in un mondo, ed in tempo in cui tutto è superficiale – continua -; dove si pensa d’esser in grado di poter costantemente sostituire, dove la costruzione ed il sacrificio sono diventate parole anomale. Per quel poco che posso e per tutti gli errori umani che faccio e che farò, non voglio confondermi».

Ad aprile uscirà l’Ep definitivo “Fumo negli occhi”, frutto di questi due anni di lavoro con Alex Marton e con il suo gruppo formato da Alessio dell’Esto e Gabriele Bazzechi.

Molte altre persone stanno ad oggi ruotando intorno a questo progetto che ogni giorno raccoglie nuovi consensi e condivisioni. Il video di “Siamo scintille” vanta il nome di Elio di Magno, regista che in più di un’occasione ha collaborato con La Luna dimostrando talento e professionalità.

Le protagoniste di questa “storia” mimata ed interpretata sotto ogni forma sono Monica Gemignani e Benedetta Rustici, due grandi professioniste ed artiste del settore.

La Luna ed il suo team, viste le restrizioni ed il momento storico che stiamo vivendo, hanno pensato a qualcosa di unico per star vicini a tutte quelle persone che ogni giorno seguono e sostengono questo progetto ed è proprio per questo che, insieme alla sua squadra, si sta preparando per un tour itinerante che toccherà alcune fra le principali bellezze e ricchezze paesaggistiche del suo territorio. Saranno degli appuntamenti fissi in Live-streaming all’interno di contesti suggestivi che la Toscana può offrire. Tutti i dettagli relativi a questi eventi, località ed orari, verranno a breve comunicati sulle pagine ufficiali della stessa “Luna”.

Capirete d’essere nel posto giusto ritrovando l’hashtag #inviaggioconlaluna, tramite il quale potrete costantemente interagire. A breve verrà anche comunicata la data ufficiale dell’evento in presenza con Vladimir Luxuria, che tratterà della parità e discriminazioni di genere. Evento che è stato a novembre semplicemente rimandato causa “Covid 19”. La prossima estate, se le normative lo consentiranno, saranno entrambe ospiti in molti festival musicali italiani per promuovere il loro progetto.

La Luna si prepara ad una nuova importante collaborazione per l’uscita del singolo “Per te” prevista per aprile con cui uscirà tutto l’Ep “Fumo negli occhi”, che vanterà nomi molto importanti del panorama musicale europeo e mondiale.

Il nuovo singolo “Siamo scintille” è già presente su tutti gli store digitali dove potrete acquistarlo ed ascoltarlo. La Luna potete seguirla su tutte le piattaforme social ufficiali dove ogni giorno è molto presente.