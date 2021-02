Il podcast del 16 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 febbraio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 16 febbraio 2021.

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 444 su 17.282 test di cui 8.691 tamponi molecolari e 8.591 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,57% che corrisponde al 5,9% sulle prime diagnosi.

Ieri intanto a Grosseto i nuovi positivi erano 13.

Sul fronte dei vaccini intanto in Toscana è stata superata la quota di 200mila dosi somministrate. In provincia di Grosseto sono 6386 le prime dosi somministrate, mentre 3175 sono stati i richiami fatti.

La cronaca. Maxi operazione anti droga dei Carabinieri: 33 arresti tra le città di Roma, Venezia e Grosseto. Le persone arrestate sono tutte coinvolte a vario titolo in associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, spaccio, estorsione , intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi. Il sodalizio, così come emerso dalle indagini dei militari del'Arma, era legata in modo diretto alla 'ndrangheta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la dorga arriva a Roma direttamente dal sud America.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 nella trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, si parlerà di rifiuti e del progetto Remunero che consente rimborsi della Tari fino al 100%. Ospiti della puntata Federico Orlando ad di Remunero, Luca Canessa, segretario generale Comune di Grosseto, Simone Petrucci assessore all'ambiente di Grosseto, Riccardo Ginanneschi, assessore al commercio del Comune di Grosseto.