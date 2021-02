Coperte al clochard: il gesto della guardia giurata durante il turno di notte

GROSSETO – Notti particolarmente fredde, quelle che sta vivendo in questi giorni la Maremma. Lo sanno bene coloro che lavorano di notte, come le guardie giurate dei Rangers che girano la città per controllare gli esercizi commerciali a loro affidati.

Durante il solito giro, la scorsa notte, le guardie si sono imbattute in un senza tetto che aveva trovato riparo in una cabina per fototessere in centro, a Grosseto. A riparare l’uomo dal freddo una misera tendina che chiudeva l’apertura di entrata.

Tramite il passaparola la guardia ha reperito un paio di coperte tra i colleghi donandole all’uomo perché affrontasse la notte in un periodo particolarmente gelido dell’anno.