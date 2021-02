Buoni alimentari: sabato ultimo giorno per presentare la domanda

PIOMBINO – Sabato 20 febbraio sarà l’ultimo giorno utile per presentare la domanda per accedere al contributo alimentare stanziato dal Governo a favore dei cittadini che hanno subito le conseguenze economiche della pandemia.

L’apertura delle domande per questo bando, il secondo dall’inizio dell’emergenza sanitaria, risale a dicembre e ha consentito al Comune di sostenere, fino ad oggi, circa 900 famiglie distribuendo buoni per un totale di circa 100 mila euro: alla chiusura del bando saranno liquidati i buoni non ancora consegnati, la somma residua sarà distribuita a tutti i cittadini risultati beneficiari anche nei bandi precedenti.

“Abbiamo voluto lasciare aperto il bando a lungo per consentire a tutti i cittadini che ne hanno diritto di fare domanda per il contributo – spiega Carla Bezzini, assessore alle Politiche sociali –. Il numero di domande che arrivano negli ultimi giorni è esiguo, pertanto abbiamo deciso di fissare la data di chiusura così da dare la possibilità a chi non ha ancora presentato la domanda di farlo e poter poi calcolare il residuo da distribuire a tutti i beneficiari”.

I cittadini che non hanno ancora fatto domanda potranno presentarla utilizzando esclusivamente il form online disponibile sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.piombino.li.it/pagina18830_buoni-spesa-sostegno-alimentare-e-beni-di-prima-necessita.html.