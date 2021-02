Positivi in casa Atlante Grosseto, saltate le tre sfide di questa settimana

GROSSETO – Positività al Covid-19 in casa Atlante, con alcuni tamponi effettuati la scorsa settimana dall’esito nefasto. Più di un giocatore della rosa biancorossa, ma nessun dirigente, ha quindi contatto il Coronavirus facendo scattare immediatamente tutte le procedure d’obbligo.

In termini agonistici, i grossetani si vedranno rinviare le tre le gare in programma fra martedì e sabato, ovvero le trasferte contro Fossolo e Sangiovannese e la gara casalinga contro il Bagnolo, valida per la diciannovesima giornata. Fermi inevitabilmente anche gli allenamenti come il lavoro di preparazione atletica.