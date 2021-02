Fondo d’Inverno sul Po, remate d’oro e argento per la Canottieri Orbetello

ORBETELLO – Buona la prima per la Canottieri Orbetello che si afferma a Torino alla due giorni della regata Fondo D’ Inverno sul Po. Il club rossoblù allenato da Alessio Marzocchi si è presentato al via con tre equipaggi. Nella prima giornata è protagonista il doppio senior formato da Dino Pari e Gianluca Santi, che al suo rientro in società dopo gli anni passati con il gruppo universitario del CUS Pavia non si è fatto mancare il consueto appuntamento con la medaglia, piazzandosi al primo posto nella massima categoria. Bene anche l’equipaggio di Dario Del Vecchio e Antonio Laraspata che nel doppio master conquistano la medaglia d’argento.

La seconda giornata di gare vedeva al via le ammiraglie, il club lagunare ottiene la settima posizione nella difficilissima specialità dell’ otto, barca mista con Santi capovoga, Pari, Del Vecchio, Laraspata e Andrea Riva al timone.

Il prossimo appuntamento per la società lagunare sarà la regionale del 7 marzo al via con tutte le categorie giovanili e il meeting nazionale di Piediluco.