Asili nido, al via l’erogazione dei contributi comunali: fondi per 66.800 euro

GROSSETO – Sono attualmente in fase di liquidazione i contributi concessi dal Comune di Grosseto a parziale rimborso delle spese sostenute dai genitori per la frequenza dei nidi per l’infanzia privati, autorizzati ed accreditati (0-3) durante il periodo settembre/dicembre 2020.

I fondi erogati dal Comune, per un importo totale pari a 66.800 euro, andranno a beneficio di 109 utenti risultati in possesso dei requisiti previsti in seguito al bando pubblicato lo scorso dicembre.

“Come Amministrazione siamo veramente orgogliosi di poter dare un supporto concreto alle famiglie, particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria in corso – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni, assessore ai Servizi educativi -. Grazie all’impegno che abbiamo messo nel trovare risorse interne all’Ente, dimostrando responsabilità e capacità di spesa, è stato possibile arrivare alla copertura totale di quelle spese che I fondi statali INPS non sono riusciti a soddisfare.”